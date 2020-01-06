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طيران مجهول يقصف مقر غرفة عمليات وقواعد إطلاق الطائرات التركية المسيرة في سرت الليبية

طيران مجهول يقصف مقر غرفة عمليات وقواعد إطلاق الطائرات التركية المسيرة في سرت الليبية

شنت قوات مجهولة عدة غارات علي القوات التركية في سرت الليبيية مما كبت القوات التركية خسائر فادحة وتم تدمير عدد من مخازن الأسلحة العثمانيين المعتدون.

وعلي جانب آخر توعد أبناء عمر المختار بسحق القوات التركية تحت غطاء الكيان الصهيونى.

ومما يذكر أن الأتراك الحليف الجديد لآل صهيون يجهزون مخطط لضرب الاستقرار في مصر وليبيا بمعاونة جيوش المرتزقة وبمساعدة جماعة الاخوان الإرهابية في محاولة لزعزعة الاستقرار ومحاولة إسقاط مصر.

وعلى جانب آخر وفي ملحمة وطنية أكد جموع الشعب المصري وقوفهم خلف الرئيسى السيسي في مواجهة التحديات وتوعدو الدول الداعمة الإرهاب.

 

 

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