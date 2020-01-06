زاهي حواس: أستضافة نجوم كرة القدم تحت سفح الأهرام ترويج عالمي للسياحة المصرية

علي ابودشيش

قال الدكتور “زاهي حواس” أن استضافة كبار نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الأهرام حدث عظيم لمصر وللترويج للسياحة المصرية.

وان إقامة مباراة كرة القدم أمام الأهرامات المصرية، بحضور أكبر لاعبي كرة القدم في العالم، أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، وهذه رسالة للعالم أجمع من أمام الاهرامات الخالدة أن مصر آمنه وجميع مناطق الآثار مؤمنه على أعلى مستوى.

وشهدت المباراة اليوم تحت سفح الاهرام حضور مسئولى الاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعالم الاثار المصرية الدكتور زاهي حواس

وضم الفريق الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم “حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر”.

وضم الفريق الثاني مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.