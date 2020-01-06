اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية بدمنهور

البحيرة : سعيد شتا

شهد اللواء / هشام آمنة محافظ البحيرة قداس عيد الميلاد المجيد يرافقه اللواء / ريمون نعيم ـ نائب مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ وم / حازم الأشموني – السكرتير العام واللواء / محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد / محمد شرف – المستشار العسكرى والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

حيث أعرب محافظ البحيرة عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد.

مشيرا الى ان مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الاعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

كما أرسل محافظ البحيرة، تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني – بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة اعضاء المجمع المقدس وجميع الاخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الافراح والاعياد والسعادة والتقدم

وفى كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لشعب محافظة البحيرة

مضيفًا أن الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الارض وفرح وسرور للانسان نتمنى ان يكون سلاما ومجد لكل مواطن فى الوطن العربى ولاهلنا واخواننا بالخمس مدن الغربية .

واكد نيافة الأنبا باخوميوس على الجهود المبذولة للواء / هشام آمنة والجهاز التنفيذى للنهوض بالمحافظة في كافة المجالات من اجل مسيرة البناء والتنمية والتقدم على ارض البحيرة ، وكذا الجهود الأمنية لقوات الشرطة والقوات المسلحة فى حفظ أمن وسلامة واستقرار الوطن

وفى نهاية كلمته بعث نيافته برسالة تهنئة وتأييد للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية الذى يقود مسيرة السلام بكل ربوع الوطن العربى مؤكدا اننا نقدر اهتمامه بالمحافظة على الوطن ونثق فى قراراته الحكيمة لتكتمل المسيرة المباركة لوطننا معربا أن جموع المسيحيين فى جميع الكنائس يصلون من أجل وحدة الوطن وسلامة أراضيه