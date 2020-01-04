عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم السبت فى السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب فى السوق السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم السبت

وسعار الذهب اليوم فى السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 688 جنيها، وعيار 18 نحو 590 جنيها، وعيار 24 نحو 786 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5504 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات رأس السنة الميلادية، وتراوحت قيمة الزيادة ببن 5 و6 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.