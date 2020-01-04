عاجلمال و أعمال

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم السبت فى السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب فى السوق السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم السبت

وسعار الذهب  اليوم فى السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 688 جنيها، وعيار 18 نحو 590 جنيها، وعيار 24 نحو 786 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5504 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات رأس السنة الميلادية، وتراوحت قيمة الزيادة ببن 5 و6 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.

Post Views: 25
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
577

بعد اختفائه ٦ ايام .. حالة من القلق والذعر تصيب أبنائه وعائلته

منذ 4 ساعات
537

خلال جولته التفقدية .. ” كجك ” يتابع جهود رفع مياه الأمطار من داخل المنشآت الخدمية.

منذ 4 ساعات
564

تعرف علي التعيينات الجديدة بجامعة بنها

منذ 5 ساعات
585

تعرف علي أسعار أسعار الاسمنت المسلح في السوق المحلية ألبوم السبت

Don`t copy text!