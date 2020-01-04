خلال جولته التفقدية .. ” كجك ” يتابع جهود رفع مياه الأمطار من داخل المنشآت الخدمية.

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذا لتعليمات اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و رفع حالة الاستعداد القصوى و رفع تراكمات مياه الأمطار.

اجري الاستاذ محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة رفع مياه الأمطار من داخل المنشآت الخدمية.

حيث تابع الدفع بالمعدات الميكانيكية بالمدينة الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لرفع مياه الأمطار من داخل كلية اللغة العربية بايتاي البارود.

وكذلك استمرار العمل لرفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية المؤدية للمنشآت الخدمية و رفع مياه الأمطار من داخل المدارس ، وأكد على إستمرار العمل لمجابهة ورفع التراكمات .

و الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تشهد موجة من الأمطار الغزيرة تعرضت لها معظم المراكز والمدن والتى تم التنوية عنها مسبقاً وإنتشار كافة معدات التدخل بالأمكان المقررة .

مع الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت .