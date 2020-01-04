حوادث
حلاق بنها مقصه حامي تعدي علي جيرانه وأحدهما في حاله خطيره
حلاق بنها مقصه حامي
تعدي علي جيرانه وأحدهما في حاله خطيره
كتب – أحمد مجدي الرفاعي
طعن حلاق بقريه بطا ببنها جاره وزوجته بالمقص بسبب خلافات الجيره .
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بالقليوبيه بوصول ح ك أ 36 سنه نقاش من قريه بطا دائره المركز مصابا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن أستجوابه لخطوره حالته كما وصلت زوجته ن ف أ 28 سنه مصابه بجرح قطعي بالرأس تبين من تحريات الرائد أحمد عبدالمنعم مبروك رئيس مباحث مركز بنها بأن عامل بمحل صالون حلاقه جارهما تعدي بالضرب علي نجلهما 8 سنوات فتوجهت الأم لعتاب صاحب صالون الحلاقه س س أ 30 سنه فتعدي عليها بالضرب فقام الزوج بالتوجه لعتاب صاحب المحل فتعدي عليه أيضا بالضرب بالمقص وفر هاربا .
ألقي القبض علي المتهم وتولت النيابه التحقيق .