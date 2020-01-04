جامعة الفيوم تكرم أيمن وزيري لحصولة علي جائزة الجامعة التشجيعية في التأليف العلمي

من خلال أول إصدارات علوم الفلك والكونيات بأيادي مصرية خالصة يتم تكريم الاستاذ الدكتور أيمن وزيري بجائزة الجامعة التشجيعية في التأليف العلمي بواسطة كلاً من :

– أ.د./ خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي

– أ.د./ نادية مكرم – وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج

– أ.د./ أحمد الأنصاري – محافظ الفيوم

– أ.د./ أحمد جابر شديد – رئيس جامعة الفيوم

– ونخبة من قيادات جامعة الفيوم والمجتمع

ولقد صدر حديثاً في ألمانيا مؤلف علمي للأستاذ الدكتور / أيمن وزيري – أستاذ الآثار والحضارة المصرية بكلية الآثار- جامعة الفيوم، والمُتخصص في حساب الزمن والفلك المصري القديم.

ويتناول الكتاب كل ما يتعلق بمفاهيم الزمن والثورة في الوقت والتوقيت في مصر القديمة، وذلك من خلال” دراسة مقارنة بين المفاهيم والتطورات المعاصرة وفقاً لمنظور الزمن والتزامن قديماً وحديثاً. وقد تم نشر الكتاب في دار نشر ألمانية بتاريخ 2/4/2019م ، وأكدت المصادر الدولية مدى رواج الكتاب لما يحتوية من معلومات قيمة توضح إرهاصات الثورة في الزمن في مصر القديمة ومن منظور مقارن مع مفاهيم الثورة في التوقيت في العصر الحديث .

ومن أهم الكلمات المفتاحية في الكتاب ” مفهوم الثورة في الزمن قديماً وحديثاً ، الوقت والتوقيت قديماً وحديثاً ، المنظور المعرفي للزمن قديماً وحديثاً ، الزمن والتزامن قديماً وحديثاً. والكتاب يحتوي على المفردات المصرية القديمة وما يقابلها في اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية فضلاً عن تضمنه لقاموس بالمفردات الهيروغليفية وما يقابلها بالإنجليزية والألمانية. والمؤلف يحتوي على رقم إيداع دولي برقم (978-613-9-47394-6) ، ويحتوي الكتاب على ما يزيد عن 388 صفحة ، وذاع صيت الكتاب مما جعل دور النشر الدولية تصنفه ضمن فئات الاسعار الدولية المرتفعة ، وقد تضمن الكتاب مقدمة وتمهيد وخمسة فصول فضلاً عن ملحق بالمفردات الهيروغليفية وما يقابلها في الإنجليزية والألمانية.