تعرف علي أسعار أسعار الاسمنت المسلح في السوق المحلية ألبوم السبت

انخفضت أسعار الأسمنت المسلح في السوق المحلية ألبوم السبت وسجل سعر الطن 790 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 775 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 798 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 778 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 805 جنيهات للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2400 جنيهًا، وسوبر سيناء 2385 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 745 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 830 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.