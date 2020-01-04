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بعد اختفائه ٦ ايام .. حالة من القلق والذعر تصيب أبنائه وعائلته

بعد اختفائه ٦ ايام .. حالة من القلق والذعر تصيب أبنائه وعائلته

واهالي شبرا الخيمة يطالبون مدير أمن القليوبية بالبحث عن شقيق الحاج حمدي إبراهيم الذي اختفي هو وسيارته في ظروف غامضة

اختفاء المهندس سلامة إبراهيم حامد الحويطي وسيارته في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

ونجله أحمد سلامة : نناشد مدير أمن القليوبية ورجال الشرطة في معرفة مكان اختفاء والدي

المهندس سلامة إبراهيم حامد الحويطي اختفي مساء الأحدالماضي في تمام الساعة الخامسة والي الان لم يعود لمنزله، يقود سيارة تليوس برقم ٢٩٤ ( ط. م .ع ) .. الرجاء من الجميع عمل مشاركة الفيديو عايزين نساعد أولاده وزوجته وشقيقه في البحث عنه

للتواصل : 01116936966
01550840191

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