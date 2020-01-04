الي يقرب يجرب الجيش المصري ينفذ أنزال جوي لمعدات عسكريه ثقيله علي الحدود الليبيه والاستعداد الكامل لأي مهام عسكريه

أمر القائد العام للقوات المسلحه المصرية

بعمل أنزال جوي لمعدات عسكريه ثقيله علي الحدود الليبيه ؛

وبأمر بالأستعداد التام لأي مهام عسكريه قد يتم تنفيذها في أي وقت حين أصدار الاوامر بذلك

وليعلم الجميع أن أمن ليبيا أمن قومي لمصر انتهي

اللي عاوز يجرب يقرب .



عاش الجيش المصري العظيم خير اجناد. الأرض رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عقيدتهم أما النصر او الشهادة

عاش الشعب المصري العظيم أقدم وأعظم شعوب الأرض .

