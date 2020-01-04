المستثمرين السياحيين : نؤيد كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات لحماية الأمن القومي المصري

وجه المستثمرين في قطاع السياحة المصرية تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهد كبير وما اتخذه من قرارات مؤخرا لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، والتي من شأنها إزالة كافة العقبات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع .

وأشاد المستثمرين في قطاع السياحة عبر برقية للرئيس السيسي بالتغيير الكبير والمحوري في التعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، والخطوات السريعة التي يتخذها الرئيس السيسي والتي تضع مصر على الطريق الصحيح، وستؤدي إلى تحقيق طفرة ونهضة غير مسبوقة في قطاع السياحة وتوافد أعداد السائحين .

وأضاف المستثمرين السياحيين أن 2020 سيكون عام الانطلاق والخير والازدهار في مجال السياحة وسيشهد توافد أعداد غير مسبوقة من السائحين خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم وأكبر حدث ثقافي وسياحي وأثري في القرن الـ 21 . وأنهم سيبذلون كافة الجهود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها علي خريطة السياحة العالمية .

وأضاف المستثمرين في قطاع السياحة أنه وسط ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من صراعات وأطماع ومحاولات للهيمنة، فأنهم يؤيدون كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات من شأنها حماية الأمن القومي المصري لمواجهة أي مؤامرات خارجية ضد مصر ولحفظ أمن واستقرار بلدنا وترابها .

جاء ذلك خلال أجتماع تاريخي اليوم السبت بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و بحضور رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدني وأيمن نجم نائب رئيس البنك المركزي، و أحمد وصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و تامر مكرم رئيس مستثمري جنوب سيناء وعاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، وكل من هشام علي و جيفارا الحافي أعضاء جمعية مستثمري جنوب سيناء .. وذلك لمناقشة وحل أي تحديات ومشكلات تواجه المستثمرين السياحيين وقطاع السياحة في جنوب سيناء .