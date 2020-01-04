العثور على جثة شاب مجهول الهوية به طعنات متفرقة بالجسد بالقناطر الخيرية

العثور على جثة شاب مجهول الهوية به طعنات متفرقة بالجسد بالقناطر الخيرية

التايم المصرية/ وحيد العطار

تم العثور على جثة شاب بمياه النيل بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية به عدة طعنات متفرقة بالجسد وبكامل ملابسه تم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيريه العام وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء جمال الرشيد إخطاراً من العميد محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيريه يفيد بورود بلاغ إليه من الأهالي بالعثور علي جثة بالمركز الغربي في النيل بها أثار دماء فأنتقل علي الفور العميد ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقناطر الخيرية وأحمد الخولي رئيس فرع البحث

الجنائي وبمعاينة الجثة تبين أنها لشاب بالعقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي في الفخذ الأيمن وجرح أخر في الفم ولا توجد معه أوراق تدل على شخصيتة ويرتدي ساعة يد وتوجد به أثار دماء .

تم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية العام وتم عمل محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق