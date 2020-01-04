احترس من ركوب التوك توك في شبرا الخيمة خطف البنات وبيع الاعضاء

احترس من ركوب التوك توك في شبرا الخيمة خطف البنات وبيع الاعضاء

علمت للتايم المصرية من مصادر لها أن هنآك عصابة لخطف البنات وسرقة الاعضاء بمعرفة منقبة بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة

وكشفت التايم المصرية أن بتاريخ ثلاثة واحد بان طالبه

تبلغ من العمر ١٦عاما ذهبت الى المدرسة لتأدية الامتحان

ظهرت لها سيدة منقبه وحدثته لمساعدتها علي ركوب التوك توك

وأثناء المساعدة سحابته الي داخل التوك توك

وقامت بخطفه وسرقة أعضائها البشرية

وعلمت التايم المصرية أن الاهالي عثروا جثة الفتاة مقطعة بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة

تناشد التايم المصرية السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

والسيد مدير أمن القليوبية بسرعة ضبط الجناة حفاظ على أرواح المواطنين