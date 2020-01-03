.محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء الهيئة العامة لحزب حماة الوطن

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، أعضاء الهيئة العامة لحزب حماة الوطن ، وبحضور اللواء فواد عرفه نائب رئيس حزب حماه الوطن الامانه العامه واللواء محمد الغباشي امين الاعلام ومساعد رئيس الحزب والعميد سامح عطوه امين عام الحزب ببورسعيد

وذلك فى إطار الاهتمام بالدور الفعال للأحزاب السياسية فى المجتمع حول مختلف الملفات .

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بأعضاء الهيئة العامة لحزب حماة الوطن ، معربا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر ،حيث أكد ان الأحزاب السياسية تلعب دور هام فى المجتمع المصرى من خلال توعية المواطن وتساهم فى زيادة قدرته على اتخاذ القرار .

كما أوضح المحافظ خلال اللقاء أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة مؤخرا وتأثيرها على حياة المواطن ، والتى تأتى على رأسها الاهتمام بالصحة وانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ومنظومة التحول الرقمى ، ومختلف أعمال التطوير فى الطرق والميادين ، إلى جانب الإنجازات فى المجال الصناعى والسياحى والترفيهى ، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات القومية التى تمت على أرض المحافظة فى مختلف المجالات .

وتوجه اللواء عادل الغضبان بالشكر للحزب على جهوده موجها بزيادة العمل على توعية المواطن وتوضيح الحقائق من أجل مواجهة حروب الجيل الرابع والتى تستهدف تخريب العقول والأفكار وتعطيل مسيرة التنمية .

وأكد اعضاء حزب حماة الوطن ان بورسعيد كان لها النصيب الأكبر فى التنمية والانجازات خلال الفترة الحالية ، هذا إلى جانب التطوير فى مختلف القطاعات ، والتى أصبحت واجهة حضارية ومشرفة لابناءها وزوارها ، وأكدوا على أهمية التصدى لأى محاولات للتقليل من مجهودات التنمية .

وتوجه أعضاء الحزب للشكر للسيد المحافظ على مجهوداته المستمرة والتى باتت واضحة فى مختلف أنحاء المحافظة ، مؤكدين على أن الحزب لا يدخر جهدا فى توعية المواطنين بالإنجازات الملموسة على أرض المحافظة ، من أجل استمرار عجلة التنمية والتقدم .