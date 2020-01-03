رداً على ما نشر بالتايم المصرية اللواء عبد الحميد الهجان يعلن عن حل مشكلة قرية شبرا هارس قريباً

رداً على ما نشر بالتايم المصرية

اللواء عبد الحميد الهجان يعلن عن حل مشكلة قرية شبرا هارس قريباً

التايم المصرية / وحيد العطار

رداً على ما تم نشره بجريدة التايم المصرية بخصوص مشكلة الأرض الزراعية بقرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية فقد نشرت التايم المصرية إستغاثة مواطني القرية من ردم خطوط الصرف المغطي بالأراضي الزراعية بالقرية والذي تم وضعه منذ عام ١٩٦٧ حتي الأن ومطالبة المواطنيين بتغيير تلك الخطوط القديمة لما سببتة من أضرارا بالغة بالأراضي الزراعية بالقرية فقد تواصل معنا الأستاذة داليا الصيرفي مدير مكتب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتؤكد أن محافظ القليوبية قد تابع المشكلة ويقوم الأن بدراستها والإتصال بكافة الجهات المعنية والتوجيه بضرورة حل المشكلة بسرعة وأكد سيادتة علي أنه دائم الحرص علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين