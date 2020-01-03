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بيان حزب مصر 2000 ضد محاولات الغزو التركي لليبيا

كتبت بسنت طارق درويش
 اصدر حزب مصر 200 منذ قليل بيانا  اكد فيه نصا..نرصد بقلق شديد التحركات التركية فى ليبيا و المنطقة العربية وندين التدخل التركى فى الشأن الليبى والمساس بأستقرار وأمن المنطقة العربية ما تمثلة هذة التهديدات للأمن القومى المصرى والعربى . .. ويرى حزب مصر ٢٠٠٠ أن قرار الدولة والبرلمان التركى بمثابة أعلان حرب على الدولة المصرية والمنطقة العربية بالكامل .. ونرفض هذه الممارسات التى تفتح الباب وتدعم ممارسات عصابات التطرف و الإرهاب الدولى الذى ترعاه الدولة التركية الاردوغانية … ويؤكد حزب مصر ٢٠٠٠ للممارسات الارهابية للنظام التركى .. . و يعلن حزب مصر ٢٠٠٠ دعمه واصطفافه ووقوفة بجانب الدولة المصرية وجميع أجهزتها وقواتها المسلحة … ويهيب حزب مصر ٢٠٠٠ كافة القوى الوطنية المصرية أن تتكاتف وتصطف فى موقف وطنى واحد بجانب الدولة المصرية فى تصديها للتوسع والاطماع والخطر الذى تمثله الدولة العثمانية الجديدة … ويطالب حزب مصر ٢٠٠٠ كافة الدول العربية بتحمل مسئوليتها فى الظروف الاستثنائية التى تهدد كيان الأمة العربية . عاش نضال الشعب العربى والمصرى ضد كافة التدخلات الخارجية المهددة لأمن واستقرار المنطقة العربية .

 

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