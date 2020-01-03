الفراعنة أول من صنعوا المكياج وأدوات التجميل

علي ابودشيش

هل تعلم أن مساحيق وأدوات التجميل أول من صنعها وابتكارها هم المصريين القدماء ، فالمرأة المصرية كانت ولا تزال هى محور المجتمع المصري منذ القدم وأهتم الفنانين المصريين القدماء بتصويرها فى أجمل صورة، وتفانى رجال مصر القديمة فى أسعاد زوجاتهم بتقديم العطور والهدايا ، وحرصت المرأة على أن تتزين لزوجها ليراها فى أبهى صورها عند عودته للمنزل من يومه الشاق بالعمل .

وقالت الدكتورة ماجدة أحمد عبدالله

أستاذ تاريخ واثار مصر والشرق ألأدنى القديم ورئيس قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة كفر الشيخ انه منذ فجر التاريخ عُثر على الكحل والزيوت العطرية والمساحيق فى المقابر، وأستخرج الكُحل من الملخيت وهو واحد من خامات النحاس أخضر اللون وينتشر بسيناء والصحراء الشرقية، كما استخرج الكحل من الجالينا وهو من خامات الرصاص، أشهب اللون وتستخرج من منطقة بالقرب من أسوان أو على ساحل البحر الأحمر ، وعثر علي كلا المادتين فى اكياس جلدية أو كتانية، ويحتمل أن المسحوق الناعم كان يخلط بالماء أو الصمغ او ربما كلاهما ويحتمل أيضاُ أن يخلطا براتنج أو زيوت نباتية لتكون عجينة لينه يمكن وضعها بالحاجبين أو كحل حول العينين فيزيدهم أتساعاً، وطبعاً رسمت العين بشرطة للجانب كما هو معروف من المناظر المصورة .

أما ” الروج” أى اللون الأحمر الذى يوضع على الوجنتين أو على شفاة للمرأة فى مصر القديمة فاستخدم فى صناعته أكسيد الحديد الأحمر وكان يوضع على الوجه بأستخدام الأصابع ، أما الشفاه بأستخدام الفرشاه.

كما رطبت المرأة بشرتها بأستخدام اللبن بعد خلطة ببعض الزيوت النباتية ليصبح مثل الكريمات السائلة اليوم لتمتصها البشرة بسهولة.

ولقد تنوعت العطور التى تستخدمها المرأة فى مصر القديمة بتنوع المادة التى تستخرج منها وغالباً ما تستخرج من نباتات وزهور عطرية وذلك بخلط ونقع الزهور فى زيوت عطرية لبعض الوقت ثم عصرها معاً لإستخراج العطر المرغوب فيه، ومن اشهر الزيوت العطرية زيت اللوتس ، زيت اللوز المر ، زيت الزيتون ، وزيت الحبهان .

كما أن البخور كان من بين المواد العطرية التى تستخدمها المرأة فى تطيب ملابسها ومنزلها بل مضغ بعض الأنواع منه لإنعاش فمها وإزالة أى رائحة كريهه منه ومن بين أنواعه ” الكندر” ( البخور الأبيض) وهو نوع جيد من اللبان دكر ، والمر ، والكافور ، والقنة ، واللادن ، والأصطراك وكلها راتنجات نباتية من اشجار مختلفة ، واجودها ما يجلب من منطقة بونت التى أرسلت لها حتشبسوت رحلتها الشهيرة المصورة على جدران معبدها بالدير البحرى لجلب منتجاتها ومن بينها شتلات البخور التى حاولت ان تزرعها فى مصر.

كما عرفت المرأة المصرية اهمية نبات الحناء فى عمل عجائن لصبغ راحات اليد ، والأقدام وتلوين الأظافر بل وتلوين الشعر أيضاً ، كما أهتموا بتهذيب الأظافر ونظافتها ، ونلاحظ أن المجتمع المصرى القديم بجميع طوائفه من رجال ونساء واطفال كانوا يهتموا بالنظافة والتطيب وأبراز الجمال سواء كانوا ملوكاً أو رجال دولة أومواطنين حتى أن العبيد والإماءكانوا يهتموا بالجمال أيضاً.

وعرفت المرأة الشعر المستعار ” الباروكة” مع اختلاف التسريحات من واحدة لأخرى وأختلاف أطوال الشعر ويوضع اعلى ىالباروكة أقماع عطرية لكى يسيل الدهن العطرى وينتشر بين طيات الباروكة وتنبعث الرائحة العطرية منه بأستمرار، وكان لديهن سيدات ماهرات فى فن تصفيف الشعر وصورت إحدى الفتيات على تابوت كاوييت من عصر الدولة الوسطى وهى تقف خلف الأميرة الجالسة لكى تصفف شعرها وبيدها دبابيس لتثبي لفة بالشعروظهر بيد الأميرة مرآة تتايع فيها جمالها.

كما عرفت المرأة المصرية كيف تبرز جمالها بالتركيز على رسم العينين بالكحل ووصلت فى المهارة كما لو كانت تستخدم “أى لاينر” حول العينين كما حددت الشفتين بالون ألأحمر او الوردى وتبدو بشرة المرأة فاتحة اللون نضرة.

ولقد عُثر على تماثيل تمثل نماذج لسيدات يقمن بتصفيف الشعر وأطلق عليهن لقب “نشت “، وظهرن فى عدد من النقوش وهن يتعاملن بمهارة فى شعر الأميرات أو الملكات .

وعُثر على أوانى للتجميل كاوعية صغيرة ، مناشف كتانية ، بعض المكحات والشفرات، أنواع مختلفة من الأمشاط بعضها من الخشب أو العاج أو العظم ، كما عُثر على دبابسيس للشعر من المعادن ، بجانب المرايا المصنوعة من الذهب ، أو الفضة ، أو النحاس وأيدى المرايا مزخرفة ومطعمة بالحجار النصف كريمة ،كما وجدت أدوات لسحن مواد التجميل وعرفت المرأة المصرية المقص والملقاط من النحاس والبرونز، وتنوعت أوعية حفظ الكحل واشكالها ومواد صنعها . وبذلك يتضح لنا كيف أن المرأة فى مصر القديمة كانت أول سيدة تهتم بجمالها .