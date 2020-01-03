أزمة في الزمالك قبل مباراة طنطا يوم الأحد

أزمة في الزمالك قبل مباراة طنطا يوم الأحد

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أزمة فى خط وسط الفريق المدافع عندما يلتقى طنطا فى الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على طنطا بإستاد غزل المحلة الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري الممتاز .

ويفتقد الزمالك لجهود نجميه الدولى المصري طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى لاعبى خط الوسط المدافع الأساسيين فى جميع المباريات بعد تعرض الأول للطرد فى لقاء أسوان أمس وحصول الثانى على الإنذار الثالث فى نفس اللقاء .

ويحاول الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك توفير بديلا لطارق حامد وفرجانى ساسى فى مواجهة طنطا من بين الثلاثى محمد حسن لاعبى الارتكاز وإبراهيم يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم والذى لعب فى نفس المركز نهاية الموسم الماضى بجوار طارق حامد فى عهد السويسرى جروس المدير الفنى السابق للفريق عقب تعرض ساسى لإصابة قوية فى الكاحل بلقاء حسنية أغادير بدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الموسم الماضى .