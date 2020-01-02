نصف مليون جنيها لدعم الأنشطه الطلابيه بجامعه بنها

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على دعم خطط وبرامج الأنشطة الطلابية بالجامعة لهذا العام بمبلغ 500 ألف جنيها

صرح الدكتور جمال السعيد أن أدارة الجامعة حريصة على دعم المبادرات والأفكار والأنشطة الطلابية المختلفة داخل الكليات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم للاستفادة من طاقات ومهارات طلابها .

أضاف أن الجامعة تقدم النصح والإرشاد للطلاب فقط دون أي تدخل في الأنشطة فجميع المبادرات والأفكار يجب أن تكون نابعة من الطلاب أنفسهم .

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعه حريصه على التواصل مع الطلاب وتقديم كافة أنواع الدعم لتنفيذ الأنشطة الطلابية والمشاركة في المسابقات والفعاليات التي تنظمها الجامعات المصرية في مجالات الأسر والمبادرات الطلابية والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والعلمية وأنشطة الجوالة والخدمات العامة .