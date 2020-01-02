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كافة طوائف الشعب تعلن الوقوف مع القيادة السياسية في مواجهة اية تجاوزات تركية بليبيا

كتب طارق درويش 

اعلنت كافة طوائف الشعب المصري تضامنها الكامل مع القيادة السياسية في مواجهة اية مخاطر او تحديات تهدد الامن القومي المصري حيث اعلنت الاحزاب بالكامل وحميع مؤسسات المجتمع المدني رفض القرار التركي بارسال قوات عسكرية لتهديد السيادة الليبية ومحاولة استعمارها بقصد الاستيلاء علي النفط و اشاعة الفوضي و اتاحة الفرصة للمليشيات المسلحة و الجماعات الارهابية لعمل عمليات اجرامية ثم تنتقل هذة المجموعات الاجرامية المدعومة من اردوغان لتصدير الارهاب وتهديد الامن القومي المصري.

واكد الشعب  دعمه الكامل للرئيس السيسي في اتخاذ كافة القرارت التي يمكنها الحفاظ علي الامن القومي وحماية السيادة المصرية وحماية ليبيا باعتبارها تمثل جزء اساسي من الامن القومي لمصر من الجهة الغربية

 

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