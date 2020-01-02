حزب الريادة يرفض قرار البرلمان التركي بارسال قوات عسكرية الي ليبيا

كتبت بسنت طارق

اكد كمال حسانين رئيس حزب الريادة ان قرار البرلمان التركي بارسال قوات عسكرية الي ليبيا يعد انتهاكا للقانون الدولي والتعدي علي سيادة الدول وتهديد اراضيها بما يخالف ميثاق الامم المتحدة ومجلس الامن .

واضاف ان حزب الريادة يدعم كافة القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الامن القومي المصري و العربي مشيرا ان امن ليبيا هو عمق استراتيجي للامن القومي المصري وان من حق الدولة المصرية ان تتخذ كل التدابير و الاستعدادات لمواجهة جميع المخاطر والتحديات وبخاصة التحركات التركية المثيرة للقلق.

وطالب رئيس حزب الريادة بالمجتمع الدولي تحمل مسئوليته ومنع اردوغان من اثارة الاضطراب في منطقة الشرق الاوسط وتهديد دول شمال افريقيا