الزمالك يهزم أسوان والحكام

رغم انف الحكم طارق سامى الذى مارس هواية الحكام منذ انطلاق الدورى الممتاز فى استفزاز لاعبى وإدارة وجماهير الزمالك وإثارة علامات استفهام كثيرة حول دورهم فى توجيه النتائج

فاز الزمالك على ضيفه أسوان بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ11 في الدوري الممتاز على ستاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة وتقدم للمركز الرابع بجدول الترتيب، وظل أسوان برصيده 7 نقاط في المركز الـ17.

وأحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 43، ثم أضاف أحمد سيد “زيزو” الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وتعرض طارق حامد للطرد في الدقيقة 51 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.