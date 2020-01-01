محافظ القليوبية يناقش تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة لخدمة المواطنين ومواجهة العجز في عدد من الخطوط الحيوية بالمحافظة

عقد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم إجتماعا لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي لخدمة المواطنين وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاج إليها المواطنين للتنقل من مكان لآخر خصوصا بالمسافات الطويله ، وذلك بحضور الدكتورة/ إيمان ريان نائب المحافظ واللواء/ خالد جمعة السكرتير العام المساعد والعقيد/ هشام جودة مدير البحوث والعمليات بمرور القليوبية والأستاذ محمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي، ومديري المكتب الفني ووحدة تطوير العشوائيات وعدد من المسئولين بالمحافظة.

وخلال الإجتماع إستعرض المحافظ مع الحضور موقف مرفق النقل الداخلي وأهم التحديات والمشكلات التي يواجهها حيث كلف المحافظ بسرعة الإنتهاء من دراسة كاملة لتطوير المرفق الداخلي بالمحافظة سواء بالتعاون مع إحدي الشركات أو إداراته بشكل أفضل من قبل المحافظة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم حيث سيتم انشاء خطوط جديدة واعطاء الاولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات ومراعاة التخفيف علي المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة وتقديم خدمة المتميزة .