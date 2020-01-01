محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام.. ويهنئ جميع العاملين

بمناسبة العام الميلادي الجديد

كتب وحيد العطار

قام السيد/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لإدارات الديوان العام المختلفة لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد لجميع موظفي الديوان العام، والتأكد من انتظام سير العمل، موجها ببذل المزيد من الجهد والوصول بالأداء إلى المستوى المشرف في إنجاز الأعمال، توفيرا لوقت وجهد المواطنين ولتحقيق أعلى معدلات الانضباط والرضا لدى أبناء القليوبية.

وهنأ محافظ القليوبية جميع العاملين بالديوان العام والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد علينا العام المقبل بكل خير وسعادة وعلى جموع المصريين، متمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار، فيما أعرب الموظفون عن سعادتهم البالغة بهذه التهنئة الكريمة.

وأصدر الهجان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات على مستوى المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي ومتابعة أي شكاوى وحلها على الفور.