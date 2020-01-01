أخبار مصرعاجل

محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام.. ويهنئ جميع العاملين بمناسبة العام الميلادي الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام.. ويهنئ جميع العاملين
بمناسبة العام الميلادي الجديد

كتب وحيد العطار

قام السيد/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لإدارات الديوان العام المختلفة لتقديم التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد لجميع موظفي الديوان العام، والتأكد من انتظام سير العمل، موجها ببذل المزيد من الجهد والوصول بالأداء إلى المستوى المشرف في إنجاز الأعمال، توفيرا لوقت وجهد المواطنين ولتحقيق أعلى معدلات الانضباط والرضا لدى أبناء القليوبية.
وهنأ محافظ القليوبية جميع العاملين بالديوان العام والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد علينا العام المقبل بكل خير وسعادة وعلى جموع المصريين، متمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار، فيما أعرب الموظفون عن سعادتهم البالغة بهذه التهنئة الكريمة.
وأصدر الهجان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات على مستوى المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقي ومتابعة أي شكاوى وحلها على الفور.

Post Views: 153
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ ساعتين
590

في ظروف غامضة.. اختفاء شقيق الحاج حمدي إبراهيم عمدة قبيلة الحويطات بشبرا الخيمة

منذ 10 ساعات
536

المجلس الأعلى للجامعات: سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة

منذ 14 ساعة
720

استغاثة إلى سيادة الرئيس السيسي ووزير التعليم العالي من فساد جامعة بنها

منذ 16 ساعة
694

تعرف علي أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الأربعاء وأحد يناير٢٠٢٠

Don`t copy text!