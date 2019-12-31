وكيل وزارة التعليم بالقليوبية : الشائعات سمٌّ في جسدِ المجتمع



كتبت دعاء درويش

حذر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من خطورة الإشاعات على أمن وسلامة المجتمع .

وقال عجلان فى كلمته خلال افتتاح قافلة تنمية وصقل مهارات الأخصائيين الإجتماعيين والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالقليوبية برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الشائعات سمٌّ في جسدِ المجتمع ويحرص أعداء الوطن على بث الشائعات لإضعاف المجتمعات وتدمير بنيتها النفسية الأمر الذى يتطلب مواجهة مجتمعية شاملة لدحض الشائعات ومكافحتها لخطورتها على الأمن المجتمعي والفكرى وبإعتبارها جريمة ضد أمن المجتمع واستقراره .

وأضاف عجلان فى كلمته خلال افتتاح قافلة تنمية وصقل الأخصائيين الإجتماعيين والتى أقيمت بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية والدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالقليوبية وعادل عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الإجتماعية والدكتور عمرو الدسوقى مدير ادارة البحوث والمشروعات بالإدارة العامة للتربية الإجتماعية والمهندس احمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ومحمد مرسي ياسين موجه عام التربية الإجتماعية وسعيد حسن العدوى رئيس مجلس امناء التعليم بقنا وريم حسين مدير مركز النيل للاعلام ومنى الحديدى مدير مركز الاعلام أن مروج الشائعات مجرم في حق دينه ومجتمعه ولذا فنحن مطالبون بالقضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت فى ظل التقنيات الحديثة لعالم الاتصالات وآثارها المدمرة ضد أمن الوطن واستقراره وأهمية تضافر جهود الأسرة والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام وبقية مؤسسات المجتمع وتنبيه النشء وتذكير الكبار ممن ينجرفون وراء الشائعات دون تثبت وروية غير مبالين بما يمكن أن تنتهي إليه الشائعات من سلبيات مدمرة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على دور الأخصائيين الإجتماعيين فى مواجهة ما يتعرض له الطلاب داخل مدارسهم وتغيير مفاهيمهم نحو الإيجابية وتعديل سلوكياتهم بالتعاون مع الأخصائي النفسى ومسئولى الأنشطة .

وقال عجلان خلال كلمته انه يفتخر بكونه معلما فمهنة المعلم هى مهنة الأنبياء والرسل .

من جانبه أشار عاطف سلامة وكيل المديرية الى أن المدرسة ليست مؤسسة تعليمية فقط وإنما هي مؤسسة تربوية تعليمية لها وظائفها الاجتماعية الهامة ، ومن الضروري أن يتم التفاعل بينها وبين المجتمع المحلي ، فهي جزء لا يتجزأ من واقع هذا المجتمع تتأثر به وتؤثر فيه وتعد أفراده للحياة وللمساهمة الإيجابية في تنميته.

ومن هذا المنطلق يلعب الإخصائي الإجتماعى دورا هاما في تشكيل المعارف والقيم وفي مساعدة الطلاب على الاستفادة من موارد المدرسة ومساعدتهم على مواجهة مشكلاتهم والانخراط في الحياة المدرسية لكي تنمو شخصية الطالب نموا متكاملا واشباع حاجاته الفرد العقلية والوجدانية والاجتماعية .

من جانبه وجه الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإعلام بالقليوبية التحية والشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة واكد ان مديرية التعليم بالقليوبية من ابرز المديريات على مستوى الجمهورية وانها تتمتع بوجود عدد من الشخصيات المحبة لوطنها والتى تعمل من اجل النهوض والإرتقاء بمصر واكد على التعاون الوثيق بين مركز النيل للإعلام وبين المديرية في اطار العمل من اجل المجتمع ورفع شأن الوطن

وشهدت القافلة التنومية لصقل مهارات الأخصائيين عرضا لمجالات الحروب التى يتعرض لها الوطن بدءا من حروب الجيل الأول وحتى الرابع والتى تهدف الى اسقاط القدوة والقيم ونشر الأفات الإجتماعية المختلفة وحروب نشر الفتن وحروب الجيل الرابع التى تعتمد على الشائعات كأحد أبرز أسلحتها..

أشرف على تنظيم الفاعليات فريق عمل التربية الإجتماعية بالمديرية وهم اسماعيل ابراهيم موجه اول التربية الإجتماعية بإدارة بنها وشيرين لاشين موجه تربية اجتماعية بالمديرية ونسرين على موجه تربية اجتماعية وعمرو عبد المنعم اخصائي وششيرين السويدى وايمان محمد ومحمد عبد الفتاح الأخصائيين الإجتماعيين بالمديرية والمحاضر أمين الدسوقى مدير ادارة مكاتب الخدمة المدرسية بالإدارة العامة بالوزارة .