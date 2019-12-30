عاجلعرب وعالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فانفون» بالفلبين إلى 47 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار «فانفون» الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفلبين مؤخرا إلى 47 قتيلا.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الاثنين 30 ديسمبر، أنه مازال هناك نحو 9 أشخاص في عداد المفقودين، فيما يعد إعصار «فانفون» رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.
وكانت سرعة الرياح قد بلغت 195 كيلومترا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.
وقد اثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص، وألحق أضرارا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصا.

Post Views: 51
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 6 ساعات
539

عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة

منذ 8 ساعات
645

عاجل ننشر اسعار الأسمنت المسلح في السوق المحلية ألبوم الإثنين

منذ 21 ساعة
637

شكر وتقدير من أسرة جريدة التايم المصرية للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء علي سرعة الرد لما تم نشره بجريدة التايم المصرية

منذ 21 ساعة
1٬192

شكر وتقدير للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي سرعة الرد لما نشر بالتايم المصرية عن مشكلة كهرباء عزبة الباجور

Don`t copy text!