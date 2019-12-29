في جولة مفاجأة محافظ القليوبية يتفقد المحطة الوسيطة بمسطرد المزمع افتتاحها قريبا بتكلفة 25,5 مليون جنيه

كتب السيد يوسف

تفقد السيد/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور / بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والأستاذة / نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخبمة مستجدات الأعمال بالمحطة الوسيطة، والمزمع افتتاحها قريبا، حيث تم الانتهاء من ٩٩% منها على مساحة ٢ فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتنقل 2000م مكب يوميا من القمامة وتستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب, ويوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها مما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات وبذلك فان المحطة سوف تخدم احياء شرق وغرب شبرا الخيمة في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها .

ووجه الهجان بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية للمحطة لسرعة افتتاحها للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بشبرا الخيمة .في جولة مفاجأة محافظ القليوبية يتفقد المحطة الوسيطة بمسطرد المزمع افتتاحها قريبا بتكلفة 25,5 مليون جنيه .

