شكر وتقدير من أسرة جريدة التايم المصرية للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء علي سرعة الرد لما تم نشره بجريدة التايم المصرية

التايم المصرية/ وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة علي سرعة إستجابة سيادتة لما تم نشره بجريدة التايم المصرية بخصوص مشكلة أعمدة الكهرباء المائلة والأسلاك المتهالكة بطريق مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي وتوجيهات سيادتة للمسئولين بسرعة عمل الصيانة اللأزمة للأعمدة والأسلاك بالقرية والتي تم الإنتهاء من أعمال الصيانة للأعمدة اليوم بعد عمل إستمر يومين من يوم السبت وحتي اليوم الأحد تم خلالهما عمل الصيانة اللأزمة للأعمدة والأسلاك الكهربائية بالقرية حيث تم نشر الإستغاثة يوم الخميس الماضي وعلي الفور كانت الإستجابة في الصباح الباكر من يوم السبت .

كما تتقدم أسرة جريدة التايم والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للمهندس خالد مصطفي بخدمة المواطنين بوزارة الكهرباء والطاقة علي تواصل سيادتة معي شخصيا من يوم الجمعة وحتي اليوم الأحد لمتابعة سير العمل وحسن عمل الصيانة اللأزمة للأعمدة والأسلاك بالقرية وتأكيد سيادتة أن الوزارة تعمل دائماً علي توفير أفضل الخدمات للمواطنين وأن الوزارة لن تتواني أبدا في حل مشاكل المواطنين

كما يتقدم جموع مواطني عزبة الباجور التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية بخالص الشكر والتقدير والإحترام للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة علي سرعة إستجابة سيادتة لإستغاثة المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والحفاظ على حياة المواطنين