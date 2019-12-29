شكر وتقدير للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي سرعة الرد لما نشر بالتايم المصرية عن مشكلة كهرباء عزبة الباجور

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي سرعة إستجابة سيادتة لما تم نشره بجريدة التايم المصرية بخصوص مشكلة أعمدة الكهرباء المائلة والأسلاك المكشوفة بطريق مدرسة عزبة الباجور للتعليم

الاساسي بعزبة الباجور حيث أن الإستغاثة تم نشرها بالجريدة يوم الجمعة الماضية وفي صباح يوم السبت ” اليوم التالي لنشر الخبر ” كان رئيس شركة الكهرباء بطوخ وعمال الشركة متواجدين بالمكان وتم عمل الصيانة اللأزمة للأعمدة حتي وقت متأخر من مساء يوم السبت وفي اليوم التالي اليوم الأحد تواجد المهندس خالد الديب وعمال الشركة من الساعة السابعة والنصف صباحا لإستكمال أعمال الصيانة للأعمدة والأسلاك وقد حضر أيضاً في تمام الساعة الرابعة عصراً المهندس مجدي البنداري

مدير عام شركة الكهرباء للمتابعة أعمال الصيانة للأعمدة بنفسه .

هذا ويتقدم جموع مواطني عزبة الباجور التابعة للوحدة المحلية بترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية بخالص الشكر والتقدير والإحترام لمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي سرعة إستجابة سيادتة بصراحة المواطنين بالقرية والحفاظ على حياة المواطنين والأطفال

معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خالص الشكر والتقدير والإحترام لشخص معاليكم الكريم .

كما يتقدم مواطني عزبة الباجور بخالص الشكر والتقدير والإحترام للأستاذ إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا علي مساندتة وقوفه الدائم مع المواطنين والتواجد المستمر وسط المواطنين