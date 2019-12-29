سقوط فله ووزه ونظريه و8,5 كيلو حشيش بالقليوبية



كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تمكنت مباحث القليوبيه من ضبط عاطل بقريه سرياقوس مركز الخانكه وبحوزته 7,5 كيلو حشيش. كما تم ضبط فله ووزه ونظريه بحوزتهم سلاح ناري وأستروكس وأقراص مخدره بقليوب .

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بالقليوبيه بقيام العقيد حازم سعد رئيس مباحث المخدرات بالقليوبيه بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه بضبط شريف م عاطل من سرياقوس مركز الخانكة وبحوزته بندقية آلية بها 15 طلقه و60 فرش حشيش تزن حوالي 7.5 كيلو و 2200 جنيها .

أعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه .

كما تمكن الرائد أسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب من ضبط أحمد ع س وشهرته فله 32 سنه عاطل من السلام بالقاهره وعلي ك ع وشهرته وزه السابق أتهامه في 4 قضايا والهارب من الحبس 3 سنوات في قضيه مخدرات قسم الأزبكيه بالقاهره أثناء أستقلالهما سياره وبحوزتهما بندقيه خرطوش وكميه من الحشيش والأقراص المخدره .

كما تم ضبط مصطفي ع ح وشهرته (مصطفي نظريه) 35 سنه عاطل مقيم قسم ثاني شبرا الخيمه وبحوزته كميه من الإستروكس والأقراص المخدره قبل ترويجها على المدمنين قبل عيد رأس السنة الميلاديه .

أخطرت النيابه للتحقيق .