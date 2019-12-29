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الفرعون المصري صلاح يقود ليفربول  امام ولفرهامبتون فى السادسة والنصف مساء اليوم

الفرعون المصري صلاح يقود ليفربول  امام ولفرهامبتون فى السادسة والنصف مساء اليوم

يلتقي فريق لفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى صلاح نظيره وولفرهامبتون فى السادسة والنصف مساء اليوم بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”. 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 52 نقطة جمعها من 18 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل فى واحدة، متفوقًا بفارق 13 نقطة كاملة على ليستر سيتى صاحب المركز الثانى، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس برصيد 30 نقطة، جمعها من 19 جولة، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 وخسر 3 مباريات.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز العاشر على التوالى لمواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية، من أجل الانفراد بصدارة البطولة بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، بينما يبحث وولفرهامبتون عن تحقيق الفوز الثالث على التوالى لمواصلة البقاء فى المراكز الأوروبية.

ومن المقرر أن يظهر ليفربول فى مباراة، اليوم، على قميصه شارة “بطل العالم” بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بارتداء الشارة لمدة مباراة واحدة فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، وحصد ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية.

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