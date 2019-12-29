افتتاح الدورة رقم (23 ) لمطبقي المبيدات بزراعة البحيرة بحضور 50 دارس

البحيرة : سعيد شتا

تم افتتاح الدورة رقم 23 لمطبقي المبيدات بمحافظة البحيرة بمشاركة عدد 50 دارس من مراكز المحافظة وذلك بمركز التدريب بدمنهور ولمدة 5 أيام متتالية ، والتى تقام برعاية لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة وحضور المهندس / محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والمهندس / ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة والدكتور / علاء محمد ممثلا عن مركز البحوث الزراعية لجنة المبيدات ، والمهندس / سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية ،

والدكتور / علي علي شرشر مسئول البرنامج من قبل وزارة الزراعة ، والمهندس / محمد عبد المنعم فايد والمهندسة / رضا محمد صالح منسقى البرنامج بالبحيرة من قبل مديرية الزراعة ، والمهندس / محمد عبد الباري مدير مركز التدريب , وتقام الدورة تحت رعاية لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة وبناء على برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة وشركة شورى للمبيدات

وفي البداية رحب المهندس / محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة ، بجميع المشاركين وتمنى لهم كل التوفيق فى اجتياز الدورة ، ثم تحدث عن الدور الهام التي تلعبه مديرية الزراعة بالبحيرة من اجل النهوض بقطاع الزراعة بالمحافظة لان المحافظة تعتبر رقم واحد من حيث المساحة و الزراعة وأننا جميعا نعمل من اجل الحصول علي غذاء امن وصحي من خلال الدور الذي يلعبه مطبقي المبيدات

من خلال التطبيق الأمن والأمثل للمبيدات وبالطريقة الصحيحة مؤكدا على دور الشباب خلال المرحلة المقبلة فى الحفاظ على الصحة العامة وذلك من خلال تطبيق تلك الدورات عمليا فى كافة ربوع المحافظة .

وأشار المهندس / ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة على أهمية المكافحة للمحاصيل الحقلية والبستانية بشرط استخدام المبيدات بالطريق المثلى التى لا تؤثر على صحة الإنسان او حتى الحيوان وذلك لن يأتى إلا من خلال المتدربين على كيفية استخدام المبيدات اى مطبقى المبيدات وذلك حتى نصل إلى غذاء امن وصحى .

وقال الدكتور / علي شرشر مسئول البرنامج ان الدورة تعد ضمن البرنامج التي تقوم به لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة ويحاضر فيها عدد من الدكاترة المتخصصين من مركز البحوث الزراعية ، ثم وجه الشكر للمهندس / محمد إسماعيل الزواوي وكيل الوزارة علي رعايته لتلك الدورات وتقديم كل الدعم و التسهيلات وتذليل العقبات من أجل وصول هذه الدورات لكافة شباب المحافظة ، كما وجه الشكر لمنسقي البرنامج من قبل المديرية وهم المهندس / محمد فايد والمهندسة / رضا صالح وذلك تقديرا للدور الهام الذى يقوم به كل منهم من اجل إنجاح تلك الدورات مما كان له الأثر الطيب فى وصول محافظة البحيرة إلى المرتبة الأولى فى عدد الدورات بكافة المراكز وعدد الشباب المشاركين .

وقال المهندس / محمد عبد المنعم فايد منسق البرنامج

بالبحيرة عن أهمية البرنامج ودور مديرية الزراعة بالبحيرة لمساعدة الشباب الخريجين في خلق فرص عمل في مجال الزراعة وان هذه الدورة تعد من ضمن البرنامج القومي لتأهيل الشباب وأننا نعمل علي تسهيل جميع الأمور من اجل مساعدة الشباب للاستفادة من هذه الدورات وأشار الى أن دور المكافحة هو المحافظة علي الاستخدام الأمن والأمثل للمبيدات ودورها في مكافحة الآفات الزراعية وخاصة المحاصيل الإستراتيجية .

كما أكدت المهندسة / رضا صالح منسق البرنامج عن الدور الإداري والواجبات التي لابد ان يلتزم بها المتدرب وشرحت برنامج الدورة خلال الخمسة أيام وهي مدة الدورة كما أشارت إلى تسليم المتدرب فى نهاية الدورة شهادة مطبق مبيدات معتمدة من وزارة الزراعة بالإضافة الى بدل انتقال .