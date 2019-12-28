هيام جمال الدين تكتب دعوتنا لكى يتصدى الشعب للوثيقة المشبوهة التى اطلقها تحالف الشر الملعون

دعوتنا لكى يتصدى الشعب للوثيقة المشبوهة التى اطلقها تحالف الشر الملعون

ان تلك الدعوة حملة وطنية شعبية تعتمد على الضمير الوطنى والانتماء للارض الطاهرة ضد الممارسات اللاأخلاقية التي تقوم بها الأدوات المنفذة للسياسة الأمريكية وحلفائها من حكام بعض الدول الأوروبية والعربية في الدول التي عاثت

فيها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة المتمثل في جبهة النصرة فساداً وعهراً وتدميراً وقتلاً لكل وطني حرّ..وان كان للاخوان الارهابيين عذرا لانها جماعة لادين لها ولا وطن تتاجر بكل شئ حتى النخاسة من اجل اهدافها الدنيئة فما هو عذر الفئات التى تاجرت بالوطنية والثورية وتتلقى التمويل الصهيونى المغموس بدماء الشعوب العربية الابرياء واصبحت مصر الان بعد تصدى شعبها لتلك المؤامرة واقصت جماعة الارهاب عن الحكم بعد ان وضح للشعب ولشرفاء الوطن انها اداة لااسقاط الدولة المصرية وتفتيتها واسقاط جيشها

الوطنى العظيم وكشف الشرفاء الطابور الجاسوس الخائن العميل تلك دعوة من خلالها لنعلن كشعب رفضنا واستياءنا ومقاومتنا لكل من يقوم بهذه الهجمة الشرسة على حرية إنساننا العربي عامة والمصرى خاصة في العيش بسلام في وطنه، وعلى حضارته التي كانت مهداً ونبراساً لحضارات وثقافات وعلوم الأمم أجمع.ان المؤامرة تمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين…. انها وثيقة صهيونية استعمارية