د. أمينة رشاد : برتوكول تعاون بين جمعية رسالة الخير وبين حي غرب شبرا للقضاء علي مشكلة القمامة

القليوبية- دعاء درويش

قامت الدكتورة أمينة رشاد- أستاذ مساعد صحة البيئة بالمركز القومي للبحوث ورئيس مجلس إدارة جمعية “رسالة الخير ” لتنمية المجتمع المحلي والبيئي بمناقشه أوجه التعاون بين الجمعية وحي غرب شبرا الخيمة بقيادة المهندسة نجوي العشيري .

و أعلنت رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة الخير أن قضية المخلفات من أحد أهم القضايا التي تركز عليها الجمعية للمساهمه بخطوات سريعة في القضاء عليها.

ومن ناحيتها أعربت ” العشيري ” عن اهتمام المحافظة بمشكلة القمامة والتي تمثل صداع دائم واهم أكبر مشاكل محافظة القليوبية، وأن الحي على أتم الإستعداد للتعاون مع الجمعية في أي جانب من شأنه توفير حياة أفضل لمواطني حي غرب