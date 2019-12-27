حسن حجاب ل ” اللواء الإسلامي ” : اخترت العمل بالسياسة للمشاركة في رفع مستوي الخدمات للمواطنين

أصغر أمين عام حزب علي مستوي الجمهورية : عقد دورات تدريبية وتثقيفية لتمكين الشباب سياسيا

حسن حجاب : هدفنا إقامة حياه ديمقراطية سليمة

حوار – دعاء درويش

لا شك أن مصر غنية وعامرة بشبابها الواعد فهم الذين يبدون حاليا مصر الحديثة .. فشباب مصر الواعي العاشق لتراب وطنه يتمتع بمهارات كثيرة ومدرج بأهمية المرحلة التي تعيشها مصر في ظل الموجات الإرهابية والفكرية التي تتعرض لها البلاد..

وحسن حجاب هو واحد من هؤلاء الشباب الذين يعشقون مصر ويعمل لخدمة أبناء وطنه وفي مقدمتهم أبناء محافظته القليوبية ومدينته شبرا الخيمة التي يعيش فيها .. ويتمني كما يقول ان يساعد في رفع الوعي لدى المواطنين والعمل علي تحسين الخدمات في المدينة الصناعية المكتظة بالسكان ..

وهو إلي جانب عمله التربوي والتعليمي اختار أن يعمل بالسياسة عن طريق انتمائه لأحد الأحزاب السياسة في مصر حيث اختار الانضمام لحزب حقوق الإنسان والمواطنة وتولي فيه أمانة الحزب علي مستوي محافظة القليوبية.

●وفي بداية حوارنا معه أكد حسن حجاب انه من مواليد ١٩٨٩م ، وحصل علي بكالوريوس تجارة جامعه عين شمس دفعة ٢٠١٠م ، و دبلومه اعداد القادة جامعة عين شمس ، مستشار التحكيم دولي ، كما انه عمل محاسب ومدير فرع بشركة حديد ، و مدرس حاسب إلي واداري بمدرسة رمسيس الامريكية ٢٠١١م ، مدير اداري بمدرسة رمسيس الامريكية ٢٠١٣م ، ثم تدرج إلي وكيل ونائب مدير مدرسة رمسيس الامريكية ٢٠١٤م ، ومستشار تعليمي لمجموعة مدارس منذ عام ٢٠١٥م ، كما انه عمل صحفي بجريدة المجالس الاليكترونية ٢٠١٥م ، وصاحب ومدير اكاديمية ايليت للاستشارات التعليمية ، مدير تنفيذي مدرسه هضبة الأهرام الدولية من ٢٠١٨م ، و مؤخرا أمين عام حزب حقوق الانسان والمواطنه بالقليوبية وعضو الهيئه العليا للحزب ٢٠١٩ ، ومدير العلاقات العامة والإعلام بجريدة صوت الناس الحر ، و رئيس اللجنه العليا للتعليم بالمنظمه المصرية لحقوق الانسان.

●لماذا اخترت العمل بالسياسة ولماذا اخترت الانضمام الي حزب حقوق الإنسان والمواطنة ؟

أكد ” حجاب ” انه طول حياته بعيدا كل البعد عن السياسة ويعمل علي قدر المستطاع علي مساعدة الناس ، لذلك قرر أن يوسع دائرة الخدمات من خلال انضمامه لحزب حتي يخاطب من خلاله جميع الجهات بالصفة الحزبية، مؤكدا : اخترت العمل بالسياسة للمشاركة في رفع مستوي الخدمات لمواطني شبرا الخيمة، وأعمل علي بذل قصاري جهدي لتحسين صورتها وتحسين الخدمات بها والعمل علي رفع الروح المعنوية للمواطن الشبراوي.

وأضاف حسن حجاب ان سبب اختياره لحزب حقوق الإنسان والمواطنة لكونه يرحب بالشباب وان رئيس الحزب المستشار أحمد جمال التهامي علي قدر عال من الثقافة والحنكة السياسية ويسعي لنقل خبراته إلي الجيل الجديد ويعمل علي تمكين الشباب ولذلك عندما انتميت للحزب تم تعييني امين عام لشبرا الخيمة ثم بعد ذلك نتيجة لنشاط الأمانة الملحوظ تم تعييني أمين عام المحافظة.

● لكل حزب أهدافه.. ماهي أهداف حزب حقوق الإنسان والمواطنة؟

أوضح الأمين العام للحزب بالقليوبية ان من أهم أهداف حزب حقوق الإنسان والمواطنة هو اقامة حياة ديمقراطيه سليمة وتداول السلطة وتفعيل دور الشباب والحد من اللامركزية فى إدارة شئون البلاد ، القضاء على الفساد ومحاربة رموزه ، تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع عقد اجتماعى بين السلطة والشعب ، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى وخصوصا فى مجال الرقابة الشعبية ، القضاء على الفقر بالنهوض بالاقتصاد واتاحة فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة ، النهوض بالعلم والعلماء ودعم تمويل البحث العلمى ، الحفاظ على الأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا ، ثقافة وتعليم وحماية المستهلك ، الاهتمام بالصحة وإجراء تأمين صحي شامل المواطن ، توسيع قاعدة اللامركزيه فى ادارة المحليات وشئون البلاد ، إلغاء التمييز ضد المرأة فى كافة المجالات ، إلغاء التمييز فى حرية إنشاء دور العبادة ، حماية حقوق الانسان وكرامة المواطن ، إحداث نهضة تشريعيه تواكب حاجة المجتمع والشعب من خلال تجميع التشريعات بسبب كثرة التعديلات التى طرأت علينا فى الماضى.

● ما هي الخدمات التي قدمها الحزب للمواطنين وماهي خطتك المستقبلية للنهوض بالحزب بالشارع القليوبي؟

أكد الأمين العام لحزب حقوق الإنسان والمواطنة بالقليوبية ان الحزب خلال الفترة الماضية قام بالعديد من الفعاليات التي تصب في صالح المواطن منها اقامة حفلة تكريما للطفل اليتيم ، و مساعدة الناخبين لمعرفة اللجان الانتخابية اثناء الاستفتاء علي الدستور ، عمل مسابقة دينية في شهر رمضان المبارك وتوزيع حوالي 150 جائزة ، عمل دورة رمضانية كره قدم وتوزيع هدايا عينية للفائزين ، ، قيام فريق العمل بتوزيع الهدايا علي الأطفال إحتفالا بعيد الفطر وعيد الأضحى ، رحله مصيفية إلي شواطي القوات المسلحة بالاسماعيلية ، إقامة معرض أدوات مدرسية بتخفيضات حوالي ٤٠% ، دورات لغه انجليزية وفرنسية وتنمية بشرية وكمبيوتر icdl ، فصول محو أمية مجانا ، إنشاء لجنة شئون قانونية مجانية لغير القادرين ، توفير ما يقرب من 500 فرصة عمل ، المساعده في طلبات النقل بين المدارس ، المساعدة في قرارات العلاج على نفقه الدولة ، عمل بروتوكول تعاون مع مجموعات مستشفيات وصيدليات ومراكز اشعه وتحاليل ونسبه خصم من 30:50٪ ، تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز التأهيل الاجتماعي بشبرا الخيمة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، بروتوكول تعاون مع شركة سياحه لعمل رحلات حج وعمره بأسعار مخفضة .

وأشار ” حجاب ” ان خطته المستقبلية للنهوض بالحزب لصالح المواطنين تتمثل في انطلاق عدة مبادرات لدعم وتبني المبتكرين والمخترعين للمساهمة في تطوير البحث العلمي ، بالإضافة إلي سلسلة من المبادرات( لا للإرهاب ، لا للجهل ، لا للتخريب، لا للتنمر، لا للإمية، لا للمخدرات، لا للعنف، لا للإنتحار، لا للتطرف، لا للطائفية ) ، ونجهز حاليا مبادرة تحت مسمي ” تنظيف شوارعنا ” ، و