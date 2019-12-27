بلاغ للنائب العام….طبيب بمستشفى بنها التعليمي يستغل عمله بالمستشفى ويستخرج تقرير طبي لإتهام شباب بالتعدي عليه ظلما

التايم المصرية / وحيد العطار

ليس من الطبيعي ولا من العدل أن يقوم طبيب بإستخراج تقرير طبي من مستشفي هو نفسه يعمل بها كطبيب ليتهم شباب بالتعدي عليه كل ما أقترفوه من ذنب أنهم شباب يحبون بلدهم ويفرغون طاقتهم الشبابية التي حابهم الله بها في خدمة بلدهم وقريتهم والقري المجاورة

بهذه الكلمات بدأ مواطني قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها إستغاثتهم التي أرسلوها لجريدة التايم المصرية من الطبيب سامح عبد المنعم عبد الحميد محمد فتح الله طيب نساء وتوليد بمستشفي بنها التعليمي ” مستشفي بنها الأميري ” متهمين الطبيب بأنه قام بإستغلال وظيفتة كطبيب بمستشفي بنها التعليمي وقام بإستخراج تقرير طبي إدعي فيه إصابتة بجرح سطحي داخل الشفاه نتيجة إعتداء بعض الشباب عليه بالضرب وتعود أحداث القضية كما ذكرها مواطني قرية طحلة وعنهم الأستاذ محمد نجيب من مواطني القرية .

قيام مجموعة من الشباب الذين يحبون بلدهم وقريتهم وجدو مشكلة تراكم القمامة وأكوام الزبالة تتراكم عند مدخل القرية علي ترعة تسمي ترعة الجرشة وأن تراكم هذه الأكوام من القمامة سببت إنتشار العديد من الأمراض والأوبئة بالقرية وأكد الأستاذ محمد نجيب أن الدخان الذي نتج عن حرق القمامة بهذا المكان قد تسبب في وفاة شقيقين من منزل واحد وأصاب العديد من مواطني قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية بالعديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة والتي قد تنتشر بين جميع المواطنين نتيجة تراكم هذه القمامة .

فما كان إلا من رجال قرية طحلة الشرفاء وشباب القرية المحبون لبلدهم وقريتهم إلا أنهم قرروا أن يجعلو من هذا المكان المخصص لتراكم القمامة وإلقاء كل المخلفات به ويستبدلوه بحديقة عامة ذات طابع جمالي به بعض الزهور والحشائش الخضراء ليكون متنفساً طبيعيا وجميلا لقريتهم وذلك بالجهود الذاتية دون أن يكلفو الدولة شيئ وقامو بالفعل برفع كل أكوام القمامة والمخلفات الضارة من المكان المشار إليه” ترعة الجرشة مدخل قرية طحلة” وبدأو بردمه وقامو بزرع الحشائش والزهور الجميلة وجعلو منه حديقة عامة لكل مواطني قرية طحلة

يجلسون فيه يستمتعون بجمال الخضرة مجاناً للجميع كل ذلك علي نفقة أهل قرية طحلة وشبابها المتطوع للعمل العام مجاناً ولأن هذا المكان ليس ملك لأحد وإنما ملك للدولة المصرية ممثلة في وزارة الري والموارد المائية ولابد من أخذ موافقة الجهات المعنية بذلك قام مواطني القرية بأخذ موافقة الوحدة المحلية بقرية طحلة ومجلس مدينة طحلة ومحافظ القليوبية في هذا الوقت الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ليكون عمل أهل القرية والشباب تحت إشراف الوحدة المحلية بقرية طحلة ومجلس

مدينة بنها لحين أخذ موافقة وزارة الري والموارد المائية حيث أن كلاً من الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية في هذا الوقت والأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها والوحدة المحلية بقرية طحلة جميعهم أعطو تأشيراتهم بالموافقة علي ذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من مواطني قرية طحلة بعد التنسيق مع مديرية الري بالقليوبية ذلك لأن

هولاء الشباب أرادو جدياً المساهمة مع بلدهم في حل مشكلة القمامة التي ينادي بها جميع المسئولين وتكون أول مطلب ينادي به كل محافظ بتولي قيادة المحافظة هي ضرورة التخلص من أكوام القمامة وضرورة المشاركة المجتمعية مع المحافظة للتغلب علي تلك المشكلة التي تؤرق الجميع وصعوبة حلها إذا ألقيت علي عاتق المحافظة دون مشاركة المواطنين .

وهذا بالفعل ما فعله مواطني قرية طحلة ممثلة في شبابها الذي أراد أن يستغل طاقتة الشبابية في خدمة بلده والمساهمة في التخلص من مشكلة القمامة بل وجعلها متنفس ذات طابع جمالي وتحويلها إلى حديقة عامة علي أن تكون بالطرق القانونية أيضاً لذلك تقدمو بالطلبات المشار إليها سابقاً للمسئولين وأخذ الموافقة وتم بالفعل التخلص من تلك الأكوان من القمامة

وأصبحت حديقة جميلة ومتنفس حضاري لمواطني القرية حتي أن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وقتها والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ قاموا بزيارة هذا المكان وأبدو إعجابهم الشديد بذلك وقامو بتكريم الشباب الذين قامو بهذا العمل الوطني المحترم .

” كل ذلك مدعم بالصور قبل التجديد وبعد التجديد “

ولكن للأسف أراد هذا الطبيب ” سامح عبد المنعم عبد الحميد ” أن يجعل جزء من هذا المكان ملكية خاصة به بعد تجميلة وأراد أن يقوم بتخصيصة بمنزلة ” المخالف المقام علي أرض زراعية والصادر بحقة قرارات إزالة ” ولكن مديرية الري والموارد المائية أرسلت له إنذار بضرورة إعادة الشيئ لأصلة حيث أنه قام بإحاطة جزء من هذا المكان وزراعتة بأشجار وذلك مخالف للقانون وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وقام الشباب برعاية هذا المكان ورية ورشة وتجميلة يومياً تحت إشراف

الوحدة المحلية بقرية طحلة ومجلس مدينة بنها فقام هذا الطبيب بإفتعال المشكلات مع الشباب والمواطنين بحجة أن هذه القطعة أمام منزلة وأنه أحق بها وأخذ الموضوع طابع العناد من قبل هذا الطبيب وبدأ يهدد المواطنين بعلاقاتة حتي أنه شارك منشور علي صفحتة يدعي أن مأمور قسم شرطة مركز بنها العميد محمد سمير أعطي تعليماتة بفرض حراسة أمنية علي هذا المكان ومنع المواطنين من الدخول إليه ولما تأكد المواطنين من عدم صحة ذلك وترددو علي المكان الذي تم إنشاؤه بجهودهم

الذاتية ودخلو الحديقة قام بعمل بلاغ في نقطة شرطة طحلة يتهم فيه قيام بعض شباب القرية بالتعدي عليه بالسب والضرب مما أحدث له إصابات وإستغل عمله كطبيب بمستشفي بنها التعليمي وقام بعمل تقرير طبي مخالف للحقيقة والواقع يثبت فيه تعدي الشباب عليه بالضرب ” ذلك كما ذكره المواطنون “ولذلك فهم يطالبون بعمل كشف طبي علي الطبيب سامح عبد المنعم من الطب الشرعي أو أية جهة طبية محايدة لإثبات بطلان ما يدعية علي الشباب أو إثبات صحتة حيث أنه لا يجوز أن يستخرج تقرير طبي من جهة عمله .

