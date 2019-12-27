بسبب الإهمال مقتل طالب بكلية الهندسة «صعقًا بالكهرباء»

بسبب الإهمال والتسيب.. لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء عقب لمسه عامود إنارة أثناء هطول الأمطار بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعه لمركز بنى عبيد بالدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وانتقل ضباط المباحث بإشراف اللواء سيد سلطان مدير المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الشاب المتوفى يدعى أحمد عرابى العزاز، طالب بكلية الهندسة، و أثناء ملامسته عامود إنارة بالمنطقة أثناء هطول الأمطار صعقته الكهرباء ولقي مصرعه في الحال.