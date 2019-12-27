التايم المصرية : بلاغ لمحافظ القليوبية ” فساد إداري بوحده صحية بقرية ميت عاصم ببنها ، والطباخ في غيبوبة .

كتب _ السيد يوسف

تعددت المشاكل والشكاوي من المواطنين والفساد الإداري واحد ، وصحه ومتطلبات المواطن ” بكرة نشوفها وبعدين ” ومن ناحية أخري ” شوفلي حد ينقلني فى وحده صحية جنب بيتي أو بعيدة عن الأنظار ، تبقي خدمتني ” بالمجاملات والوساطة والغباء الإداري” هكذا تدار صحه القليوبية .

رصدت جديدة التايم المصرية اغرب واقعة فساد إداري جديدة بأحد الوحدات الصحية القروية ميت عاصم ببنها ، وتضع التايم المصرية ما رصدته أمام محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان والذي عمل لواء شرطه بهيئة الرقابة الإدارية التى شغلها الشاغل محاربة الفساد المالي والإداري بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية ، وهذا ما اعتبرته كبلاغ عام يجب فتح تحقيق موسع ووقف نزيف إهدار مال الدوله فى صرف مرتبات العاملين دون محله أو وجه حق .

أثناء قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها برئاسة حمدى سلامه رئيس مدينة بنها بتكليف نائبة الدكتور امان عصر ومسؤول المتابعة والتفتيش الإداري احمد سالم ، بضرورة التفتيش على الوحده الصحية القروية ل ميت عاصم ببنها تبين قوه الوحده اجمالي عدد 87 موظف ما بين طبيب بشري وصيدلاني وتمريض واداري وعامل ، ووجد من واقع الاوراق ودفتر الحضور والانصراف تغيب عدد كبير 37 موظف بعد توقيعها فى الدفتر( حضور ) .

الجدير بالذكر والذي أظهرته الاوراق تعين عدد 24 طبيب صيدلي فى صيدلية الوحدة التي تعد مساحتها حوالى 16متر مربع وتخدم عدد من المرضي الوافدين من أهالى القرية تقريبا وغير منتظم 40مريض يومياً ، وهذا عدد كبير من الأطباء الصيدلاني يعمل بوحده صحية بقرية ، بالإضافة إلى تعين عدد 2 طبيب بشري باطني هو يحمل على عاتقه مسؤولية ومشقة الكشف الطبي على المرضي ، حيث تأكد محرر التايم المصرية بأن هناك طبيب بشري سيغادر الوحده عما قريب دون راجعه لها وسيبقي طبيب واحد فقط .

وفى نفس السياق ذاته أفادت المعلومات عن تلك الوحده الصحية بأن الوحده بها قسم طب اسنان لا يوجد به طبيب معالج بشكل منتظم واخر قسم المعمل تحاليل مغلق من 11 صباحاً يوميا والصيدلية تغلق 11 صباحاً والسبب مفيش اماكن مجلس فيها داخل الصيدليه ولذلك ( نأتي لية ) ، ورئيس الوحده يسير بخطى ( كله ماشي ) .

تطالب جريده التايم المصرية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية بضرورة التدخل وفتح تحقيق يكشف عن مدي الفساد الإداري بالوحدات الصحية على مستوي المحافظة وتعين اعداد كبيرة من أطباء وممرضين بالوساطة والمحسوبية ويشكلون اعداد زائدة دون الاستفادة منهم بالمنظومة العلاجية للمريض ، وعدم حضورهم من جهه اخرى ، وإعادة النظر فى التوزيع العادل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية القروية .