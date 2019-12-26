هيما موهبه في الغناء أحيا حفلات تعليم القليوبيه

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

أحيا أبراهيم صلاح (هيما) الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسه الشبان المسلمين ببنها حفل جمعيه الشبان المسلمين ببنها بمناسبه اليوم العالمي للغه العربيه بحضور د0 حسام بدراوي وعاطف سلامه وكيل مديريه التعليم بالقليوبيه وعبدالرحمن فتح الباب مدير عام أداره بنها التعليميه .

يقول عنه مصطفي عبدالحميد فرج مدير عام المدرسه بأن (هيما) موهبه جميله في الغناء أشاد به كل من سمع صوته في الأحتفالات التي تنظمها مديريه التعليم بالقليوبيه .

هيما عضو في فريق الموسيقي العربيه بقصر ثقافه بنها وسبق له أحياء كافه الأحتفالات التي تنظمها مدريه التعليم بالقليوبيه ومنها حفل الليله المحمديه بمدرسه طوخ الخاصه العام الماضي التي حضرها محافظ القليوبيه وقام بأنشاد الأغاني الدينيه التي نالت أعجاب الحاضرين .

كما حصل هيما علي المركز الثالث العام قبل الماضي في مسابقه الغناء التي أقيمت بمعرض الكتاب بالقاهره وهو مغرم بالأغاني الدينيه والتواشيح ويتغني بأغاني الفنان الراحل محمد الكحلاوي ويأمل بأن يتبناه التليفزيون المصري .