علي طاولة اللواء عبد الحميد الهجان… بالمستندات موظفي شركة الكهرباء بطوخ فوق القانون

التايم المصرية/ وحيد العطار

بداية كل الشكر والتقدير للأستاذ إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمجلس مدينة طوخ علي سرعة الإستجابة والرد على ما تم نشره بالتايم المصرية أمس بخصوص أعمدة الكهرباء بقرية عزبة الباجور التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية والتي

نشرنا بالجريدة وضع الأسلاك الكهربائية المتهالكة والأعمدة المائلة والتي تهدد حياة المواطنين وخاصة أطفال مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي والذين يمرون على تلك الأعمدة والأسلاك يومياً مما يعرض حياتهم للموت المحقق يومياً .

فقد تواصل معي الأستاذ أيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا فور نشر الخبر ليؤكد بالمستندات أنه فور تقدم مواطني عزبة الباجور بشكوي له يستغيثون به من وضع الأسلاك الكهربائية والأعمدة علي طريق المدرسة قام الفور بإرسال مذكرة لشركة كهرباء طوخ لسرعة عمل اللأزم وعمل الصيانة اللأزمة الأعمدة والأسلاك حفاظاً علي حياة

المواطنين وخاصة أطفال المدرسة لكن دون رد ثم أرسل إيهاب مهدي مره اخرى مذكرة إستعجال لشركة كهرباء طوخ حرصاً منه أيضاً علي حياة المواطنين وخوفا من الخطر المحقق والكارثة التي قد تسببه وضع الأعمدة والأسلاك علي الطريق ولكن دون جدوي أيضاً ليعاود رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا إيهاب مهدي ليرسل لشركة كهرباء طوخ أكثر من مذكرة وأكثر من مذكرة إستعجال تجاوزت العشر مذكرات ولكن دون جدوي .

هذا وقد أكد إيهاب مهدي أيضاً أكثر من مذكرة لرئيس مجلس مدينة طوخ محمد خيري ليبين له فيها أن شركة كهرباء طوخ تتعنت في عمل الصيانة اللأزمة لأعمدة الكهرباء بعزبة الباجور التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا إستعدادا لفصل الشتاء والعوامل الجوية من أمطار ورياح قد تسبب كوارث حقيقية بالعزبة وقد تؤدي إلي الموت المحقق للمواطنين والطلبة نظرا لوضع الأسلاك الكهربائية المتهالكة والأعمدة المائلة وأنه

أرسل العديد من المذكرات لشركة كهرباء طوخ وإتصل تليفونيا أكثر من مرة بمدير شركة الكهرباء خالد الديب ولكن مدير الشركة لم يحرك ساكناً وأتصل إيهاب مهدي أكثر من مرة بموظف شركة الكهرباء بطوخ والذي تتبعة في العمل عزبة الباجور ليحذرة من كارثة حقيقية من وضع أعمدة الكهرباء وأسلاك الكهرباء بطريق مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي ولكن دون أية جدوي

فقام محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ بإرسال أكثر من مذكرة لشركة كهرباء طوخ والإتصال برئيس شركة الكهرباء بطوخ وإتصل تليفونيا بموظف شركة الكهرباء ليوضح لهم أنه بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لأبد من سرعة عمل الصيانة اللأزمة لأعمدة الكهرباء بطريق مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي ولكن دون جدوى أيضاً

وقد إتصال إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا اليوم أمامي أكثر من خمسة مرات بكلا من مدير شركة الكهرباء بطوخ وموظف شركة الكهرباء بطوخ ولكنهم حتي لم يكلفوا أنفسهم بالرد على رئيس الوحدة المحلية وكأنهم ليسوا موظفي حكومة أو كأنهم يعملون في عزبة خاصة يقومون بالعمل وقتما يشأو وأينما شأو

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان متي يعلم أمثال هولاء أنهم موظفين لأبد أن يراعو الله في عملهم وأنهم مرؤسين ولأبد من تنفيذ أوامر رؤسائهم وخاصة فيما يتعلق بحياة المواطنين

ومتي يعلم أمثال هؤلاء أن حياة المواطن المصري هي ثروة قومية لأبد من المحافظة عليها

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان نعلم أنك لا تقبل بمثل هذا الأعمال والتكاسل في العمل وتنادي مرارا وتكرارا بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين رجاء من مواطني قرية عزبة الباجور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية اللذين صرخو مراراً وتكرارا من تعنت رئيس شركة الكهرباء بطوخ وموظف شركة الكهرباء بطوخ ضدهم وناشدتهم كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة عمل الصيانة اللأزمة لأعمدة الكهرباء بالقرية ولكنهم لم يستجيبوا لأيا منهم فلم يصبح لنا إلا معاليكم نستغيث بمعاليكم