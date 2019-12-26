خلال جولته المفاجئة……محافظ القليوبية يتفقد عددا من مستشفيات مدينة بنها ويتفقد مدينة كفر شكر وعدد من القري التابعه لها

خلال جولته المفاجئة……محافظ القليوبية يتفقد عددا من مستشفيات مدينة بنها ويتفقد مدينة كفر شكر وعدد من القري التابعه لها

كتب وحيد العطار

إستأنف السيد/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سلسلة الجولات المفاجئة التي يقوم بها لتفقد مدن وقرى المحافظة وأماكن تقديم الخدمات بكافة القطاعات، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من مستشفيات مدينة بنها بدأها بتفقد مستشفى بنها التعليمي الجاري تطويرها بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال 95 % ووجه بدفع الأعمال لتسليمها في أقرب وقت.

وتفقد المحافظ وحدتي الغسيل الكلوي والتي يوجد بهما عدد 61 ماكينة غسيل كلوي + 4 ماكينات للطوارئ، كما استمع الهجان إلى مطالب المرضى ومشكلاتهم ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمة بشكل أفضل وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على راحة المرضى وعدم تحميلهم أي أعباء مادية، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة كنوع من تخفيف المعاناة عن كاهلهم.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير أقسام العناية المركزة الخاصة بقسم النساء والتوليد بالمبنى القديم للمستشفى واستمع المحافظ من القائمين بالإشراف على عملية التطوير إلى شرح وافي عن الجدول الزمني لإنهاء وتسليم الأعمال، كما استمع إلى شرح للتصور الإداري لتشغيل القسم بعد افتتاحه، واستكمل المحافظ جولته بتفقد جناح حضانات الأطفال والتي يوجد به عدد 22 حضانة، حيث لاحظ وجود عدد من الحضانات المعطلة ووجه بإصلاحها فورا وموافاته بتقرير بتمام الإصلاح، كما كلف المحافظ بتلافي عدد من الملاحظات في أعمال الدهانات والتشطيبات النهائية للأبواب وإعادتها بطريقة صحيحة.

كما تفقد الهجان أعمال إنشاء مبنى جديد مكون من دورين خاص بعلاج الأورام بمستشفى بنها التعليمي سيقدم خدمة لمواطني القليوبية بعد افتتاحه لندرة هذا التخصص بالمحافظة، وكلف المحافظ بمتابعة العمل وسرعة الانتهاء من الإنشاءات لتشغيل المستشفى في أقرب وقت لخدمة أبناء القليوبية .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الأطفال التخصصي حيث تفقد أجنحة الحضانات وأقسام العناية المركزة، وجراحة المواليد والعيادات الخارجية، والمتوفر بها علاج كيماوي لأورام الأطفال، وأثنى على نظام العمل بالمستشفى ووجود طاقم طبي متكامل يقدم خدمة متميزة للأطفال المرضى بالمحافظة .

كما تفقد المحافظ مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها والتي تم افتتاحها خلال العام الماضي، حيث بدأ الهجان الجولة بتفقد بنك الدم واطمأن على وجود رصيد من الدم والبلازما يفي باحتياجات المرضى والمترددين على المستشفى، كما تفقد المحافظ أقسام الأشعة العادية والأشعة المقطعية ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والمطبخ، ووجه المحافظ بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية

والاهتمام بالمرضى والعمل على راحتهم، وجدير بالذكر أن مستشفى التأمين الصحي دخلت ضمن المستشفيات النموذجية التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد مركز ومدينة كفر شكر، حيث تفقد المحافظ قرية الزمرانية وموقع سوق للمواشي والخضر والذي يشكو منه المواطنون لتسببه في تعطيل الحركة المرورية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وعلى الفور كلف رئيس المدينة بتنظيم السوق والتنسيق مع الشرطة والسيطرة على الموقع حتى لايمتد السوق خارج المكان المخصص له، وإعادة السيولة المرورية للمنطقة ، كما تفقد المحافظ الوحدة

الصحية بكفر تصفا للاطمئنان علي سير العمل بها وانتظام تقديم الخدمة الصحية، كما اطلع الهجان على بعض الدفاتر المنظمة للعمل ، ووجه بتوفير الأدوية والعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الناس .

وخلال جولة المحافظ بمدينة كفر شكر لاحظ وجود مقهى مخالف يتسبب في وجود إشغالات بالطريق العام، وعلي الفور كلف المحافظ بإزالتها وأشرف بنفسه على عملية إزالة الإشغالات ووجه بعمل محاضر للمخالفين فورا.

رافق السيد المحافظ خلال الجولة كل من الأستاذ/حمدي سلامة رئيس مدينة بنها والأستاذ /محمد الحسيني رئيس مدينة كفر شكر والأستاذة /فاطمة ذكري مدير إدارة المتابعة والأستاذ /محمد فوزي مدير المكتب الفني والسادة مديري مستشفيات بنها التعليمي والتأمين الصحي والأطفال التخصصي