بنها الجامعي ينجح في أستئصال جزء من الرئه بالمنظار

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

نجح مستشفي بنها الجامعي في أول عمليه أستئصال جزء من الرئه بالمظار الصدري الجراحي لفتاه تبلغ من العمر 21 سنه .

صرح الدكتور محمد الجزار أستشاري جراحه المناظير ببنها الجامعي بأن المستشفي نجح في أجراء أول عملية أستئصال جزء من الرئة بالمنظار الصدري الجراحي الجديد لفتاة تبلغ من العمر 21 عاما كانت تعاني من كحة مزمنة نتيجة تمدد شعبي مزمن على جزء من الفص السفلي للرئة اليسرى وأنه تم أختيار هذه التقنية كنوع من التجميل في الجراحة لفتاه صغيرة في السن والرغبة في عدم شق الصدر بنحو 10 سم تقريبا .

أضاف بأنّه تم عمل 3 ثقوب للمنظار وتم أستئصال جزء من الرئه والأن يمكن سرعة ألتئام الجرح والشفاء والخروج عقب بقاءها بالقسم لمده 4 أيام فقط على عكس الجراحات التقليدية التي يبقى المريض بالقسم نحو 10 أيام تقريبا .

أشرف على أجراء الجراحة الدكتور يسري عبدربه رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي والدكتور هاني الرخاوي والدكتور محمد صفان والدكتور معتز الشحات والدكتور أشرف النحاس استشاري جراحة القلب والصدر والدكتوره أنهار السيد والكتوره هبة حمدي أخصائي التخدير .