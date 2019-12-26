الجهاز التنفيذي المحلي بقرية إكياد دجوى تكرم المواطنين العاملين بالعمل العام الخدمي ، طوخ .

كتب السيد يوسف

بناءا على تحقيق مبادىء التعاون المشترك بين المواطنين والجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية ومن منطلق بناء جسر تواصل يهدف على تحقيق نتائج إيجابية فى مصلحه المواطنين فى العمل العام الخدمي المجتمعي .

قام أيمن حسين حسانين رئيس الوحدة المحلية القروية بإكياد دجوى التابعة لمركز ومدينه طوخ بمحافظة القليوبية ، بتكريم عدد من المواطنين من قري الوحده و العاملين بالعمل العام الخدمي المجتمعي والمشاركين للوحده فى كافة أعمالها الخدمية والتنموية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الجهاز التنفيذي المحلي القرية ، جاء ذلك بحضور عيد عزت رئيس الوحدة المحلية القروية بطحله

وقال رئيس الوحدة المحلية القروية ، تم التكريم للمواطنين تقديراً لجهودهم المبذولة فى مساعده الوحده فى الأعمال التنموية والخدمية والتطوير ، مشيراً إلى المواطنين وهم ،،،

أحمد منتصر طنط الجزيرة و المهندس عادل عبد العظيم حلاوه طنط الجزيرة و المهندس إبراهيم سعد طنط الجزيرة و إسلام زينهم طنط الجزيرة و حماده سليم طنط الجزيرة و يونس بدر يونس جزيرة الأحرار و عادل عبدالسلام عزبة النقطة جزيرة الأحرار و رفيق جلال عبدالعال جزيرة الأحرار و جمال رمضان عبد الوهاب جزيرة الأحرار و هانى عزت الموجى جزيرة الأحرار و محمد سعيد محمد أحمد جزيرة الأحرار و ناجى جمال ناجى عزبة النقطة جزيرة الأحرار

و كمال عتمان إكياد دجوى و محمد شربينى إكياد دجوى

و محمود فؤاد إكياد دجوى و خيرى صبره كفر الرجالات

وطالب رئيس الوحدة المحلية بإكياد دجوى بالمزيدا من التعاون من كل أبناء الوحدة ، مؤكدا على أن هذا العمل يعود بالنفع على قرى الوحدة المحلية ، واوضح الوحدة تقدر قيمة المشاركة المجتمعية فى خدمة المجتمع .

ووجه ايمن حسن حسانين رئيس الوحدة المحلية القروية بأكياد دجوى الشكر والتقدير للمواطنين المكرمين لتعاونهم مع القيادة التنفيذية الممثلة فى الوحدة المحلية، مضيفاً نرحب بجميع المواطنين فى تقديم كافة المقترحات و تفعيل المشاركة الإيجابية التى تخدم مصالح المواطنين فى نطاق الوحدة المحلية