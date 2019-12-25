8 أفلام أمريكية تحصد 11 مليار دولار في ٢٠١٩

حققت السينما الأمريكية رقما قياسيا في عام 2019 اقترب من حاجز الـ011 مليار دولار وهو الرقم الذى كاد أن يحطم الرقم التاريخى القياسي لعام 2018 والذى وصل إلى 11 مليارا و 383 مليون دولار.

وتعد شركة ديزنى والتابعة لها مارفل سيدة الإيرادات فى هذا العام فيما حققت باقى الشركات نجاحات لايستهان بها.

وقد كسرت ثمانية أفلام حاجز المليار دولار من بينهم ستة أفلام لشركة ديزنى وحدها..يأتى فى مقدمة إيرادات أفلام العام فيلم الخوارق «أفنجرز: نهاية اللعبة» من إخراج الثائى الشهير أنتونى روسو و جو روسو والذى تبارى فيه كبار النجوم فى تقديم أروع أداء لهم وعلى رأسهم بيرى لارسون وسكارليت جوهانسون وروبرت داونى جونير وقد حقق الفيلم 2 مليار و 797 مليون دولار وقد سجل الفيلم أعلى رقم قياسي لافتتاح فيلم فى التاريخ حيث حقق 357 مليون دولار فى إسبوع افتتاحه الأول والفيلم إنتاج ديزنى.

ويعد فيلم «الأسد الملك» ثانى أكثر أفلام العام تحقيقا للإيرادات وهو أيضا من إنتاج شركة ديزنى وقد حقق الفيلم مليارا و 656 مليون دولار ويعتبر نجاح الفيلم مبهرا ولاسيما إذا قورن بميزانيته حيث تكلف إنتاجه 260 مليون دولار فقط أى أن أرباحه وصلت لما يقرب مليارا و400 مليون دولار والفيلم قامت ببطولته الصوتية المطربة بيونسيه ودونالد غلوفر وأخرجه جون فافرو.

وقد حقق فيلم spider- man : far from home-والذى قام ببطولته النجمان الشابان توم هولاند وزندايا وأخرجه جون واتس-النجاح المتوقع ولم يخذل عشاق السلسلة الشهيرة شركة سونى للإنتاج السينمائى فقد جاء الفيلم فى المرتبة الثالثة عالميا وحقق مليارا و 131 مليون دولار.

ولاشك أن عام 2019 كان عام الحظ بالنسبة للممثلة برى لارسون فقد كسر فيلم captain marvel والذى قامت ببطولته وأخرجه آنا بودان وريان فليك حاجز المليار دولار وحقق مليار و 128 مليون دولار ليحتل المركز الرابع فى شباك تذاكر العام العالمى والفيلم أيضا من إنتاج شركة ديزنى.

فى المركزين الخامس والسادس جاء فيلمان آخران لديزنى الأول هو الفيلم الخيالى «ملكة الثلج» أو «Frozen II» والذى قامت ببطولته ايدينا مينزيل وكريستين بيل وأخرجه جينيفر لى و كريس بك وحقق مليارا و103 مليون دولار والثانى هو الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة «حكاية لعبة» أو Toy story 4 والفيلم قدم فيه أداء رائع الممثل القدير توم هانكس و كيانو ريفز وأخرجه جوش كولى وقد حقق الفيلم مليارا و 73 مليون دولار.

وتأتى شركة وارنر برازرز فى المركز السابع من خلال فيلمها «جوكر» والذى جمع المجد من طرفيه فحقق نجاحا جماهيريا ساحقا فى المهرجانات السينمائية وانتزع جائزة الأسد الذهبى من مهرجان فينيسيا وحقق إيرادات وصلت لمليار و 60 مليون دولار وقد تكلف انتاجه من 55 إلى 70 مليون دولار أى حوالى مليار دولار أرباح. والفيلم قام ببطولته خواكين فينيكس وروبرت دى نيرو وأخرجه تود فيليبس.

أما آخر أفلام العام التى كسرت حاجز المليار دولار فهو الفيلم الخيالى الرومانسي «علاء الدين» من بطولة النجم ذو الأصول المصرية مينا مسعود والممثلة الإنجليزية ناعومى سكوت وإخراج جاى ريتشي وقد حقق الفيلم مليارا وخمسين مليون جنيه والفيلم هو سادس أفلام دينزنى التى تتخطى المليار فى 2019.