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ننشر نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك بعد سفرهم لمواجهة بطل زامبيا

غادرت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى مطار القاهرة فجر اليوم ، متجهه الى أديس أبابا كترانزيت قبل أن تطير الى مدينة ندولا الزامبية فى التاسعة صباح اليوم لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى السبت المقبل فى مواجهات الجولة الثالثة من دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

الرحلة الى أديس أبابا تستغرق قرابة الثلاث ساعات ونصف بعدها تبقى البعثه فى مطار أديس أبابا كترانزيت ساعة ونصف قبل أن تطير إلى زامبيا.

وحرص مرتضى منصور رئيس النادى على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا.
حيث قام منصور بإجراء اتصال هاتفى باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق، وفى مكالمة جماعية من أجل التأكيد على الدعم والمسانده لهم من قبل مجلس الادارة .

وقال مرتضى للاعبين : عليكم عدم الالتفات لأى انتقادات لكم ، مؤكداً على ثقته فى قدراتهم على تخطى تلك النتائج السلبيه فى الفترة الاخيره .
ووجه مرتضى الحديث إلى قادة وكباتن الفريق وأصحاب الخبرات طالباً منهم لم شمل الفريق ، والرد على أى انتقادات فى الملعب
وتابع : أنتم تقاتلون وتؤدوا ما عليكم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.

وطالب مرتضى منصور اللاعبين فى النهايه بالعودة من زامبيا بالثلاث الثلاثه كخطوه نحو استعادة اللقب الأفريقى الغائب.

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