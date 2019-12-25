ننشر قائمة الزمالك لمباراة زيسكو الزامبي

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تتجه إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وضمت القائمة اللاعبين:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – اسلام جابر – محمود الونش في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – احمد زيزو – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي في خط الوسط.

مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.