منهج علاج متكامل للإدمان يناير المقبل بطب الزقازيق

الشرقية / محمد يعقوب

ينظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الزقازيق يوما علميا تحت عنوان “الإدمان: منهج علاج متكامل ” Substance abuse: Integrated management approach يوم 12يناير المقبل 2020 بقاعة “ب ” بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة تحت رعاية د. عثمان شعلان رئيس الجامعة ود. نهلة الجمال المشرف علي قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع ود. عبد السلام عيد عميد كلية الطب والرئاسة الشرفية د. سمير محمد واصف أستاذ الصحة العامة .

وصرحت د. حسنية رجب رئيس قسم الصحة العامة ورئيس المؤتمر أن اليوم العلمي يعقد بمشاركة قسم النفسية وقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان لوضع منهج علاج متكامل للإدمان انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة وبما يتواكب مع خطة الدولة لمواجهة أفة الإدمان التي تهدد مجتمعنا .

وأضاف د. عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة و مقرر المؤتمر البرنامج سوف يتضمن مجموعة متميزة من المحاضرات لعرض نسب عن الإدمان وعوامل الخطورة في مصر ومحافظة الشرقية ، ويختتم البرنامج بحلقة نقاشية متخصصة بعنوان (فى بيتنا مدمن ) يشارك فيها الأطباء المتخصصون وبعض رجال الدين والقانون وبعض الطلاب للعمل معا لمكافحة هذه الأفة المدمرة للصحة والاقتصاد ومن ثم المجتمع ككل.