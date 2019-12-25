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قطع مياه الشرب عن ٦ مناطق بالقاهرة غدا الخميس

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (أرض الجولف – ألماظة – ميدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة – قاعدة ألماظة – مجمع الجلاء الطبي – مستشفى مصر للطيران) لمدة 12 ساعة اعتبارا من السلعة العاشرة صباح بعد غد الخميس وحتى العاشرة مساء نفس اليوم.)

وكشفت الشركة، أن سبب الانقطاع يرجع لأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبو بكر الصديق بمصر الجديدة ضمن المشروع القومي لكباري وطرق مصر الجديدة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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