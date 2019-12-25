عجلان: قريبا إعلان نتيجة إختيار مديرى و وكلاء للمدارس الرسمية لغات

كتبت سمية امين

برعاية طه عجلان مدير مديرية التربية و التعليم بالقليوبية تم عقد إختبارات تحريرية فى اللغة الإنجليزية لجميع المتقدمين لوظيفة مدير و وكيل مدرسة رسمية للغات بالمحافظة

أضاف عجلان أن المقابلة الشخصية كانت غير مؤلوفة مثل الأعوان السابقة أن

تم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدم ، ومعها عقد الإختبار التحريرى لإختيار أفضل العناصر لقيادة المدارس الرسمية للغات بالمحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة فى المرحلة القادمة

وأكد عجلان أن إشرافه بنفسه ومع فريق اللجنة لاختيار أكفأ القيادات

أشار عجلان أن تم التركز المقابلة الشخصية على سمات شخصية المتقدم و قدرته على القيادة و معلوماته و افكاره حول تطوير العملية التعليمية

.شكلت اللجنة من

محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام أشرف سرج مدير الشئون التنفذية ، هناء زايد مديرة الجوده بالمديرية ومنى زهران مديرة الأكايمية المهنية للمعلمين بالقليوبية ، بليغ بدوي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمحافظة.

والجدير بالذكر سيتم إعلان النتائج قريبا و إعادة توزيع الناجحين من المتقدمين على الأماكن الشاغرة، علما بأنه سيتم تدوير المديرين بين المدارس داخل و خارج الإدارت لتحريك العميلة الإدارية و تنشيط العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة و تبادل الخبرات.