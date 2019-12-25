عاجل ننشر أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، بطاقة إنتاجية 18 ألف رأس، وذلك ضمن المشروع القومي لـ 1.5 مليون رأس ماشية

في نقاط أبرز تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:

– المال العام مباح ولدينا قضية إدارة.

– استثمارات القطاع الخاص تتضاعف والقطاع الحكومي يتآكل.

– هدف مشروعات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو الحفاظ على توازن الأسعار.

-السيسي يوجه باستيراد أصناف من الماشية ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان.

– الدولة معنية باستعادة كل البحيرات المصرية إلى الخدمة والإنتاج ومن ضمنها بحيرة قارون.

– التوزيع الجغرافي للمشروعات يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظات.

– تكلفة المشروعات في بني سويف والمنيا قد لا تكون مجدية اقتصادياً إلا أن الدولة تهدف إلى توفير فرص عمل.

-السيسي يطالب الزراعة بزيادة إنتاج الألبان.

– سيطرنا على أسعار اللحوم

– فيه مشروعات بنعملها مكسب الدولة منها إيجاد فرص عمل.

– لن يتم إغلاق المراكز غير المرخصة لصغار مربي الماشية حتى يتم توفير البديل.

– السيسي يطالب بضرورة الاستفادة من الجامعات في استنباط الزراعات وإنتاج الألبان.

– ما نقوم به ليلاً ونهاراً هدفه الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط.

– هدفنا الحفاظ المسار الدستوري وحماية الدولة المصرية

– طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية